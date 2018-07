Novo terremoto atinge o sudoeste da Nicarágua

Relatos iniciais não indicaram danos significativos após o terremoto, que também foi sentido em El Salvador.

O epicentro do terremoto foi localizado 24 quilômetros ao sul da cidade de Granada, perto da costa nicaraguense no Pacífico, a uma profundidade de 138,6 quilômetros, de acordo com o Serviço.

A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos disse que um tsunami não era esperado devido à profundidade do abalo sísmico.

O tremor ocorreu um dia depois que outro de magnitude 6,1 atingiu o oeste da Nicarágua a uma profundidade de 10 quilômetros, derrubando linhas telefônicas e a eletricidade em algumas áreas da capital.

(Reportagem de Alexandra Alper e Iván Castro)