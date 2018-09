Número de mortos em SC sobe para 105 Subiu para 105 o número de mortos na região de Santa Catarina atingida pelas fortes chuvas e deslizamentos de terras. Segundo o mais recente boletim da Defesa Civil Estadual, divulgado no início da manhã de hoje, além dos mais de 100 óbitos registrados, 19 pessoas estão desaparecidas e mais de 1,5 milhão foram afetadas. Aproximadamente 79 mil pessoas estão desalojadas e desabrigadas. Ontem, novos deslizamentos de terra atingiram a região do Morro do Baú, em Ilhota. Pelo menos quatro pessoas de uma família que se recusava a deixar a casa foram soterradas. Outras cinco residências foram totalmente destruídas pelos desmoronamentos. O número de deslizamentos na região já chega a 4 mil desde o sábado passado (dia 22), segundo o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Doações As contas bancárias abertas para receberem doações em Santa Catarina em nome do Fundo Estadual de Defesa Civil registravam ontem um saldo de R$ 3,553 milhões. Deste total, R$ 800 mil foram doados pelo Banco do Brasil (R$ 500 mil) e pelo Bradesco (R$ 300 mil). O restante é de pessoas físicas e jurídicas.