Número de mortos em terremoto na China passa de 51 mil

O número de mortos no terremoto que atingiu a província de Sichuan, na China, no dia 12 de maio, já passa de 51 mil, segundo dados divulgados pelo governo chinês nesta quinta-feira. Segundo os números oficiais, 51.151 morreram, 29.328 estão desaparecidos e 288.431 ficaram feridos na tragédia. Na quarta-feira, o número de mortos estava em torno de 41 mil. O governo fez um novo apelo por 3,3 milhões de barracas para abrigar os sobreviventes. Beichuan O governo chinês disse que uma das cidades mais afetadas pelo terremoto - Beichuan - será totalmente reconstruída em um novo local. Segundo a mídia estatal, o local ainda não foi escolhido, mas deve ser cerca de 20 km de distância da atual cidade, onde 70% dos prédios foram destruídos. O terremoto deixou cerca de 5 milhões de pessoas desabrigadas. Dez dias depois do tremor, muitos ainda utilizam abrigos improvisados. O governo chinês prometeu destinar 70 bilhões de yuan (cerca de US$ 10 bilhões) para um fundo de reconstrução. O desfile da tocha olímpica pelo país foi retomado, mas os organizadores disseram que a passagem por Sichuan será adiada por causa do terremoto. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.