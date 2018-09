Obama se desculpa com Nancy Reagan por comentário irônico O presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, desculpou-se com a ex-primeira dama Nancy Reagan, na sexta-feira, após ter feito uma piada irônica sobre ela realizar sessões espíritas. "O presidente eleito, Barack Obama, ligou para Nancy Reagan hoje para se desculpar pelo comentário descuidado e indelicado que fez durante a coletiva de imprensa hoje", declarou Stephanie Cutter, porta-voz de Obama. "O presidente eleito expressou sua admiração e afeição, que tantos americanos compartilham, pela senhora Reagan e eles tiveram uma conversa calorosa", informou Cutter em um comunicado. Na sexta-feira, em sua primeira coletiva de imprensa desde a vitória na eleição de terça-feira, Obama foi questionado se havia consultado ex-presidentes. "Eu conversei com todos aqueles que estão vivos", disse ele. Quando alguns integrantes da mídia começaram a rir, ele acrescentou: "Eu não quis me meter no que Nancy Reagan faz, você sabe, com sessões espíritas." A mulher do presidente Ronald Reagan foi ridicularizada quando foi noticiado em 1988 que ela sempre consultava um astrólogo para planejar a agenda de seu marido. A senadora Hillary Clinton, quando seu marido era presidente, teria tido uma conversa imaginária com Eleanor Roosevelt sob sugestão de seu conselheiro espiritual Jean Houston. Após fazer o comentário sobre a sessão espírita, Obama disse que, além de conversar com todos os ex-presidentes vivos, ele também releu algumas anotações do presidente Abraham Lincoln. Havia rumores de que a mulher dele, Mary Todd Lincoln, realizava regularmente sessões espíritas na Casa Branca. (Reportagem de Deborah Charles)