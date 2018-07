Obra sobre infância do presidente também chega hoje às livrarias

Autor de livros sobre a infância de Graciliano Ramos, Maurício de Sousa, Ziraldo e Ruth Rocha, o jornalista Dantas viu em Lula um personagem ideal para dar continuidade à série voltada ao público infanto-juvenil.

Mas a obra que chega hoje às livrarias, dois anos após ser idealizada, é diferente das que a antecederam. "A história escapa ao infanto-juvenil, é mais profunda, com muitos desencontros e situações complicadas", diz o autor, lembrando que o próprio presidente costuma dizer que não teve infância. "A trajetória de Lula transcende o problema do migrante, da luta pela sobrevivência, porque, além dessas dificuldades, ele viveu um drama familiar pesadíssimo. O pai era um déspota, de uma crueldade fantástica".

Foi falando do pai, Aristides, que só conheceu aos cinco anos, que Lula mais se emocionou na entrevista concedida para a realização do livro, relata Dantas. "Houve uma ocasião em que o pai o tratou com carinho. Nesse momento ele acha que o pai se redimiu". O episódio em questão ocorreu quando Lula, ainda criança, feriu a perna com um facão enquanto limpava um matagal e foi socorrido por Aristides. "A cicatriz ainda está lá, é uma espécie de documento dessa coisa dramática que foi a relação dele com o pai".

Para ilustrar a trajetória do menino Lula do sertão pernambucano até a Baixada Santista, Dantas convidou o xilogravurista Jerônimo Soares. Além de entrevistar o presidente, o autor também se valeu de relatos que encontrou no livro Lula, o Filho do Brasil, de Denise Paraná, no qual foi inspirado o filme de Fábio Barreto. Na onda dos "produtos Lula", o livro foi relançado pela Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT, que originalmente editou a obra, em 2003. A editora Objetiva, por sua vez, publicou A história de Lula, o filho do Brasil, da mesma autora.

O lançamento de O Menino Lula será às 11h de hoje, na Livraria da Vila (Alameda Lorena, 1731, São Paulo).