Obras deixam cerca de 100 mil sem água em SP Cerca de 100 mil moradores de Cangaíba e região, na zona leste da capital paulista, ficarão sem água das 7h às 19h de amanhã. O abastecimento será interrompido por conta de obras de manutenção preventiva do sistema de distribuição de água que abastece o bairro, segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Serão substituídos os painéis elétricos da estação elevatória de água tratada e para realizá-los será interrompido o fornecimento de água para os bairros Cangaíba, Engº Goulart, Engº Trindade, Jardim Cangaíba, Jardim Danfer, Jardim Fernandes, Jardim Hercília, Jardim Janiópolis, Jardim Jaú, Jardim Penha, Jardim Piratininga, Vila Cisper, Vila Constância, Vila Costa Melo, Vila Dalila, Vila Imprensa, Vila Laís, Vila Mesquita, Vila Montevidéu, Jardim Verônica e Parque Boturussu. O retorno do abastecimento ocorrerá de forma gradual, após o término dos trabalhos, com normalização total prevista até as 6 horas da quarta-feira. A Sabesp recomenda a utilização racional da água armazenada nas caixas residenciais. Os casos de emergência deverão ser comunicados à Central de Atendimento 195, que funciona durante 24 horas. A ligação é gratuita.