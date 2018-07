Ônibus que caiu de viaduto estava com vistoria vencida O ônibus da Viação Paranapuan que despencou na Avenida Brasil de um viaduto na região de Bonsucesso, na zona norte do Rio de Janeiro, na tarde de terça-feira (2) estava com a vistoria anual obrigatória do Detran-RJ vencida. De acordo com o site do Detran-RJ, o último licenciamento do coletivo, placa KYI 0973, foi feito em 2011.