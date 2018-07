Operário morre soterrado em obra de canalização em SP

O operário Carlos Antonio Rosa de Santana, de 45 anos, morreu soterrado na tarde de ontem no momento em que realizava obras de canalização para o Serviço Municipal de Água e Esgotos (Semae) em Mogi das Cruzes, região leste da Grande São Paulo. A obra tem como objetivo levar o esgoto da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) de César de Souza até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Durante as escavações, as paredes cederam e soterraram Santana, que morreu no local. O ajudante, Aluízio Pereira da Silva, de 49 anos, que conseguiu escapar a tempo, disse na delegacia que a vala, de 3 metros de profundidade, estava bem escorada. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Mogi das Cruzes. A causa do desabamento das paredes será investigado.