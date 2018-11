Oposição diz ter tomado poder no Quirguistão; ao menos 40 mortos

"Chegamos a um acordo de que o governo vai renunciar. Isso ainda não foi assinado no papel", disse à Reuters a parlamentar Galina Skripkina, dirigente do Partido Social-Democrático (oposição).

De acordo com ela, o presidente Kurmanbek Bakiyev viajou de avião da capital, Bíshkek, para Osh, no sul. "A oposição está no total controle do poder", havia dito anteriormente a líder oposicionista Roza Otunbayeva à agência russa de notícias RIA.

O anúncio ocorreu após um dia de muita violência em Bíshkek e outras cidades. Nenhum porta-voz governamental foi localizado para comentar.

Um outro líder oposicionista, Temir Sariyev, disse à RIA que a oposição entrou no prédio do governo, no centro de Bíshkek, e que o primeiro-ministro Daniyar Usenov assinou uma carta de renúncia.

"Bakiyev deixou a Casa Branca (...). Ele não está mais em Bíshkek", disse Sariyev, que havia sido detido ao desembarcar procedente de Moscou, na quarta-feira, mas foi solto durante o protesto.

Bakiyev havia chegado ao poder em 2005, após manifestações que depuseram Askar Akayev, primeiro presidente do país após a independência, ocorrida em 1991, com o fim da União Soviética. Ambos eram acusados por seus adversários de concentrarem poder nas mãos de seus seguidores.

O descontentamento popular com a pobreza, a inflação e a corrupção domina o Quirguistão desde o começo de março. Cerca de um terço da população vive abaixo da linha da pobreza, e as remessas financeiras de emigrantes na Rússia caíram durante a crise financeira global.

A oposição disse que pelo menos cem pessoas morreram nos confrontos de quarta-feira, que no último mês se espalharam para todo o país, onde há uma base aérea dos EUA, que serve de apoio a tropas no Afeganistão, e também uma base russa. O Ministério da Saúde disse que 40 pessoas morreram e 400 ficaram feridas.

EUA, Rússia e a vizinha China são importantes fontes de doações para o Quirguistão. O primeiro-ministro russo, Vladimir Putin, negou qualquer interferência de Moscou nos confrontos. "Nem a Rússia nem (este) seu humilde servidor, nem (quaisquer outras) autoridades russas têm quaisquer ligações com quaisquer desses eventos", disse Putin à agência RIA.

(Reportagem adicional de Alexander Reshetnikov em Bíshkek; Guy Faulconbridge; Amie Ferris-Rotman e Conor Sweeney em Moscou)