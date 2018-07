Os destaques de hoje do 'Estadão Noite'

Os colunistas José Paulo Kupfer, Guga Chacra e Luiz Antônio Próspeti trazem artigos exclusivos no “Estadão Noite” desta quinta, 7. O leitor pode baixar a edição, exclusiva para tablets, a partir das 20h. Assinantes podem baixar gratuitamente a edição,disponível para Ipad e para aparelhos com sistema operacional Android.

Kupfer, que é colunista do 'Estado', comenta o desempenho da indústria brasileira à luz dos dados divulgados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM). Para ele, a trajetória da produção industrial em 2013 é irregular, mas a direção é positiva.

Chacra, correspondente do 'Estado' em Nova York, fala sobre as relações EUA-Venezuela. O momento é de reaproximação, após a morte do presidente Hugo Chávez.

Prósperi, que é editor de Esportes do 'Estado', comenta a confusão envolvendo a Mancha Verde e os jogadores do Palmeiras, agredidos na manhã de hoje em Buenos Aires após a derrota por 1 a 0 para o Tigre, pela Libertadores.

A edição vai trazer ainda as colunas de Dora Kramer e Celso Ming, uma seleção das melhores fotos do dia, vídeos em destaque na TV Estadão e o Giro 15 da Rádio Estadão, produzido especialmente para o "Estadão Noite".