Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 23

O Estadão Noite desta quarta-feira, 23, traz a análise de João Ricardo Costa Filho, professor da Faculdade de Economia da FAAP e associado da Pezco Microanalysis, sobre as taxas de desemprego no Brasil.

Rubens Glezer, professor e coordenador do Supremo em Pauta da FGV Direito SP, escreve sobre os movimentos do Judiciário envolvendo sigilo de escutas e de planilhas.

Ronaldo Rayes e Bruno Henrique Coutinho de Aguiar, sócios e coordenador da área Tributária do escritório Rayes & Fagundes Advogados Associados, respectivamente, tratam das regras de repatriação de recursos do exterior.

Dimitri Dimoulis e Soraya Lunardi, respectivamente professores de Direito Constitucional da Escola de Direito da FGV e Direito Constitucional da UNESP, explicam por que a formalidade no Direito é importante para a sociedade.

Para completar a edição, o editor de Esportes Robson Morelli escreve sobre as ameaças terroristas em eventos esportivos de grande porte.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.