Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 2

O Estadão Noite desta segunda-feira, 2, traz a análise de Alexandre César Cunha Leite, professor da Universidade Estadual da Paraíba, sobre as medidas fiscais anunciadas pelo governo e as dificuldades em equilibrar a economia diante da crise da Petrobrás.

O economista e advogado José Matias-Pereira, professor de Administração Pública da Universidade de Brasília, por sua vez, avalia o 'diálogo' entre o ministro da Fazenda Joaquim Levy e a presidente Dilma Rousseff.

Cristina Soreanu Pecequilo, professora da Unifesp e autora de "Os Estados Unidos e o Século XXI" e "A União Europeia", comenta o silêncio do Brasil em relação à crise política na Venezuela.

Mário Luiz Delgado, diretor de Assuntos Legislativos do IASP, escreve sobre a questão da pensão alimentícia em casos de união homoafetiva, que será analisada pelo Superior Tribunal de Justiça nesta terça-feira, 3.

Para completar a edição, o colunista do Estadão Antero Greco discorre sobre a 'iniciativa da torcida mista' durante o clássico entre Internacional e Grêmio.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.