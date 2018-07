Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 23

O Estadão Noite desta segunda-feira, 23, traz a análise de Daniel Martins de Barros, psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas (IPq-HC) e blogueiro do Estadão, sobre a possível influência do Estado Islâmico no Brasil. O que explicaria a adesão de jovens a grupos ultrarradicais?

Cristina Soreanu Pecequilo, professora da Unifesp e autora de 'Os Estados Unidos e o Século XXI', escreve sobre as controversas relações bilaterais entre Estados Unidos e Israel após a vitória de Benjamin Netanyahu e 'farpas' entre o primeiro-ministro e o presidente americano Barack Obama.

O economista e advogado José Matias-Pereira, professor de Administração Pública da Universidade de Brasília, comenta a proposta de limitar o número de ministérios no governo, propondo, em contrapartida, a refundação da administração pública no Brasil com base na meritocracia, competência e ética.

Em 'Economia e política', Rogerio P. de Andrade, professor do Instituto de Economia da Unicamp, explica como a construção racional de instituições reguladoras pode garantir uma relativa estabilidade econômica, e de que forma esse mecanismo está atrelado - para o bem ou para o mal - à influência política.

Para completar a edição, o colunista Antero Greco comenta o resultado Barcelona 2 x Real Madrid 1 e questiona a métrica usada por muitos analistas para avaliar o sucesso de uma partida.

