Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 25

O Estadão Noite desta terça-feira, 25, traz a análise de Marcelo de Moraes, diretor da sucursal em Brasília, sobre a reforma administrativa do governo e como o anunciado corte de dez ministérios deve afetar o cenário político.

Anatólio Medeiros Arce, doutorando em História na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), e pesquisador especialista nos assuntos político-sociais dos países da região Andina faz um panorama sobre a crise da fronteira entre Venezuela e Colômbia.

O jornalista esportivo Gonçalo Junior avalia as possibilidades de Juan Carlos Osorio permanecer como técnico do São Paulo.

O professor da Faculdade de Economia da FAAP e associado da Pezco Microanalysis, João Ricardo Costa Filho, analisa os dados da Pnad e argumenta que para o desemprego, o fundo do poço ainda não chegou.

Para completar a edição, o colunista José Paulo Kupfer escreve sobre as atribulações pelas quais a economia chinesa vem passando nos últimos meses.

