Os destaques do Estadão Noite desta terça-feira, 16

O Estadão Noite desta terça-feira, 16, traz duas análises sobre o clima político em vésperas da eleição. A colunista Dora Kramer faz uma crítica ao discurso do PT sobre os adversários. Segundo ela, distorções de agora poderiam causar danos irrecuperáveis ao País. Marília Aparecida Muylaert, professora da Unesp, aponta para o perigo do 'tom dramático' da campanha, que esconde por trás do 'afetivo' apenas a busca pela sedução do eleitor.

João Ladislau Rosa, presidente do Cremesp, expõe o quadro dos serviços de emergências do SUS para explicar por que duas resoluções do Conselho Federal de Medicina publicadas nesta terça-feira no Diário Oficial são importantes.

Wagner Iglecias, doutor em Sociologia e professor da USP, exalta os dados divulgados hoje em relatório da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO). Para ele, a melhor notícia estaria na prova de que o destino do País não é imutável em relação a mudanças sociais significativas.

O editor de esportes do Estadão Luiz Antônio Prosperi, finalmente, questiona o clima bélico no São Paulo, e a forma como divergências internas no clube devem prejudicar o torcedor.

