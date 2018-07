Oscar Niemeyer continua internado sem previsão de alta

Niemeyer deu entrada no hospital na última quarta-feira com pneumonia e desidratação. "Ele continua recebendo tratamento com antibiótico venoso e soro", diz o boletim médico divulgado nesta segunda-feira. "O paciente está lúcido e respira sem ajuda de aparelhos", acrescenta o boletim.

Oscar Niemeyer está internado na Unidade Intermediária e não há previsão de alta. Novo boletim será divulgado na terça-feira.

No ano passado, ele esteve internado no mesmo hospital, onde realizou cirurgias de retirada da vesícula e de um tumor no cólon, e também para tratar uma infecção urinária.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)