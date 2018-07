Padre é detido após atropelar 2 e fugir em Rio Preto-SP

A polícia apreendeu seis latas de cerveja no veículo do padre, que se recusou a fazer teste de dosagem alcoólica. ?Todo mundo viu que ele estava bêbado, não conseguia nem descer do carro?, disse André. Segundo o delegado João Lafayette Fernandes, do 5º Distrito Policial (DP), o padre, que estava acompanhado por dois jovens, disse que não estava dirigindo o veículo e que as motos é que tinham ?atravessado o sinal amarelo?, embora não haja semáforo no local. A advogada do padre, Carmem Cury, não quis comentar o caso. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.