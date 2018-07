Paes decide adiar interdição do elevado da Perimetral O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), decidiu adiar a interdição do elevado da Perimetral entre o bairro do Caju e a Praça Mauá, no centro. O fechamento começaria neste sábado, 19. Paes deu uma nova data, que pode não ser definitiva: o dia 26. Apesar do adiamento, a Perimetral será fechada para testes no domingo, 20, das 8 às 17 horas. Durante o período, a nova via da região, a Avenida do Binário, será aberta experimentalmente.