Para Kassab, 'instalações poéticas' burlam Cidade Limpa O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), criticou hoje as instalações poéticas que a Natura dispôs em alguns pontos da capital paulista. A empresa instalou no domingo letreiros luminosos na Praça da Sé, no centro, nas proximidades da estação Sumaré do Metrô e no Museu Brasileiro de Escultura (MuBe), na zona oeste, com as palavras "Descanse", "Relaxe" e "Calma". Cada letra possui 3 metros de altura e 70 quilos. Embora nas esculturas não haja menção à fabricante de cosméticos, as mesmas palavras são repetidas nos comerciais feitos para a televisão.