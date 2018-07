Para Serra, greve do metrô teve motivação eleitoral O pré-candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, José Serra, disse nesta quarta acreditar que a greve dos metroviários da cidade de São Paulo teve motivação eleitoral. "Eu acho que tem, claro. É ano de eleição", afirmou. "É uma teoria estranha, mas verdadeira de gente que quer faturar o quanto pior, melhor", afirmou Serra, durante lançamento do arquivo digital do jornal O Estado de S. Paulo, em cerimônia no Auditório Ibirapuera, na capital paulista.