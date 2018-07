Passeio pelos pontos iluminados de SP vai até dia 23

O roteiro da SPTuris, que passa por pontos iluminados de São Paulo, sai diariamente, até o dia 23 desde mês, do centro de São Paulo, às 19h30. No trajeto, que começa no Largo São Francisco, os excursionistas acompanham pela janelas as luzinhas, enquanto o guia os entretém. "Temos de misturar informação e brincadeira", diz Laércio de Carvalho, de 61 anos. "Fatos curiosos da cidade e piadas são o segredo." No Parque do Ibirapuera, diante do lago, pode ser conferido um show que mistura luzes e jatos de água ao som de canções natalinas. Logo ao lado, reluz a árvore de Natal, com 70 metros de altura. A Avenida Paulista é uma das principais atrações natalinas: é a segunda e última parada da excursão. No Parque Trianon, além de um presépio feito com pedras e apresentações de corais - feitas antes da chegada do ônibus, às 19h30 e 20h30 - o projeto Silent Disco Noel se destaca como uma ação interativa, que ocorre todas as sextas e sábados, das 18h às 23h, até o dia 20. Depois da Avenida Paulista, o passeio - que já está com as vagas esgotadas até o dia 21 - retorna ao Viaduto do Chá, no centro.