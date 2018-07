Peças de cristal são achadas no fundo do mar Caçadores de tesouro no fundo do mar descobriram no Ceará peças raras de cristais e outras da época do tráfico negreiro. Com autorização da Marinha, uma equipe de exploradores subaquáticos encontrou no fim de maio, no mar de Fortaleza, um contêiner com boa parte da carga do navio Amazona, que afundou em novembro de 1981.