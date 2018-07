Peregrinos e fiéis já aguardam o papa em Copacabana

No metrô, quadro semelhante ao de ontem: vagões e estações de Copacabana lotadas, principalmente a Cardeal Arcoverde, a mais próxima do palco e dos pontos da via sacra.

Os peregrinos chegam a discutir entre si pelos melhores lugares em um dos trechos da avenida Atlântica, próximo ao segundo ponto da via sacra, em frente à rua República do Peru. Toda a extensão da faixa no sentido Ipanema/Leme da avenida está interditada para a passagem do papamóvel, com exceção deste trecho. Como o ponto posteriormente deve ser também liberado para o papa passar, fiéis já se posicionam no ponto onde ficarão os gradis. Eles impedem que peregrinos que estão do outro lado da avenida cruzem para a praia, o que está gerando muitas discussões.

Militares da Força Nacional de Segurança somente observam o impasse. Mesmo com o bloqueio, alguns peregrinos usam a força para passar, machucando uns aos outros. Há idosos e crianças no meio.