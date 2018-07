Pescador que ficou à deriva por 22 dias morre no Rio O pescador Leandro Vidal Martins, de 34 anos, que ficou à deriva por 22 dias na costa brasileira, morreu na madrugada de hoje no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a secretaria municipal de Saúde, ele faleceu às 3h da madrugada, no Centro de Terapia Intensiva (CTI).