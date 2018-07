Pesquisa do Google apresenta falha durante uma hora Durante quase uma hora, os usuários de computadores que faziam hoje pesquisas no serviço de buscas Google receberam uma mensagem errônea de que "este site pode prejudicar seu computador". A mensagem aparecia qualquer que fosse o site ao qual o usuário fosse direcionado pelo Google. A Google atribuiu a falha a "erro humano" e pediu desculpas aos proprietários de sites cujas páginas tenham sido incorretamente identificadas como problemáticas. Segundo a Google, seu sistema de busca identifica rotineiramente para os usuários os sites conhecidos por instalarem vírus ou software malicioso quando acessados. A empresa obtém listas de sites suspeitos da StopBadware.org, um projeto sem fins lucrativos das universidades Harvard e Oxford, que pesquisa reclamações de consumidores. De acordo com um comunicado da Google, o problema ocorrido hoje surgiu quando a mais recente atualização da lista enviada pelo StopBadware.org foi introduzida no sistema de modo errado, fazendo o alerta ser acionado em todos os sites que o serviço de busca da Google listasse em qualquer pesquisa. "Vamos investigar com cuidado esse incidente e colocar sistemas de verificação de arquivos mais robustos, para impedir que isso aconteça novamente", disse a vice-presidente de Produtos de Busca e Experiência do Usuário da Google, Marissa Mayer.