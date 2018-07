Petrobras investirá US$5,6 bi para aumentar produtividade no RJ A Petrobras informou nesta segunda-feira que vai investir 5,6 bilhões de dólares para aumentar a eficiência e a produtividade dos poços da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, sendo que 500 milhões de dólares já estavam previstos no orçamento da companhia e 5,1 bilhões são novos recursos.