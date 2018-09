PETROBRAS tem lucro recorde de R$10,85 bi no 3o trimestre Maiores preços, vendas e aumento de produção garantiram à Petrobras um lucro recorde de 10,852 bilhões de reais no terceiro trimestre, uma alta de 96 por cento em relação ao resultado registrado há um ano, de 5,528 bilhões de reais. O resultado ficou acima da previsão média de cinco analistas ouvidos pela Reuters, que apontavam lucro de 9,3 bilhões de reais no período. O lucro antes de juros, impostos e amortizações, conhecido como Ebitda, ficou em 15,680 bilhões de reais, contra os 13,075 bilhões de reais registrados no mesmo período do ano passado. (Reportagem de Denise Luna)