PF apreende 670 quilos de pasta base de cocaína no MT

A droga estava escondida no fundo falso do veículo. O motorista do caminhão, de 28 anos, informou que seguia de Rondonópolis, no Mato Grosso, para São Paulo. O caminhoneiro foi preso e levado para a Cadeira Pública de Rondonópolis.

Na mesma noite, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu em Anastácio, no Mato Grosso do Sul, 358 quilos de maconha em um veículo na BR 419, na altura do km 257. Além da droga, foram encontrados 1.250 munições calibre 22, 50 de munições calibre 38 e 25 munições calibre 32. O motorista de 34 anos que transportava a droga e as munições foi preso.