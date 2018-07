PF já prendeu 35 suspeitos de tráfico internacional no RS Pelo menos 35 pessoas foram presas hoje pela Polícia Federal do Rio Grande do Sul na operação para desarticular uma quadrilha de tráfico internacional de drogas. Entre os detidos da Operação Colméia, está o líder do grupo, que não teve seu nome divulgado. Segundo a PF, ele foi preso em Porto Alegre. A quadrilha é considerada a maior do Estado e atua ainda em Santa Catarina e no Ceará. Estima-se que a organização comercialize 500 quilos de cocaína por mês, vindos da Bolívia, ingressando no Brasil através da Argentina e distribuída no Rio Grande do Sul e no Uruguai.