PF prende 7 suspeitos de tráfico de drogas em SC

Desde dezembro, a delegacia da PF em Itajaí vinha investigando uma associação criminosa ligada ao tráfico comandada por um homem e sua companheira, ambos residentes em Piçarras. As investigações começaram em função da desconfiança de que os dois fossem os destinatários de 10 quilos de cocaína apreendidos no município de Penha em abril de 2009, ocasião em que foram presos mais duas pessoas.

Ligados ao mesmo grupo, no mês de fevereiro deste ano haviam sido presas em flagrante, com 5,1 quilos de crack, duas mulheres. Uma delas é a ex-namorada de um traficante recentemente condenado a 15 anos de prisão. Na manhã de ontem, policiais federais monitoravam mais um carregamento de drogas para o mesmo grupo. No local onde seria feita a entrega, quatro pessoas foram abordadas.

Dentro de um veículo foram encontrados dois fundos falsos: um atrás do para-choques traseiro e outro dentro do painel, onde foram encontrados 9 tabletes pesando um total de 9,3 quilos de crack. Além disso, buscas na casa de um dos presos resultaram na apreensão de mais uma balança de precisão, de pequena quantidade de maconha e do veículo, supostamente recebido como pagamento por drogas. Ainda foi cumprido mandado de busca e apreensão na casa do casal que comandava o grupo. Ambos foram presos.