PF recaptura suposto traficante que soltou por engano em SP

Policiais federais recapturaram no fim da tarde desta quinta-feira, 8, em Santo André, no ABC paulista, Fernando Henrique Pereira de Sousa, conhecido como Zóio. Acusado de envolvimento com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), ele havia sido solto em 14 de outubro de 2008 por engano. Veja também: PF faz dossiê sobre traficante solto por engano Sem saber da ordem de prisão preventiva expedida pela Justiça, os policiais o liberaram da carceragem da superintendência da Lapa, na zona oeste, após o fim da prisão temporária. A PF atribuiu o erro a "um problema de comunicação" com a Justiça. Com Sousa, a PF encontrou um documento de identidade falso e um caderno de anotações com a contabilidade da facção criminosa. O preso responde a processo por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de explosivos. O julgamento dele está marcado para este mês.