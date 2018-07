Pinheiros lidera ranking de roubos a condomínios em SP

Responsável pelo trabalho, a Coordenadoria de Análise e Planejamento (CAP) dissecou 317 casos registrados no Estado de São Paulo de 2005 a 2009. A explicação para a concentração dos roubos nas zonas oeste e sul da capital e em cidades como Campinas e Sorocaba é fácil para a polícia. "O ladrão vai onde o dinheiro está", disse o delegado Antonio Carlos Heib, da Delegacia Especializada em Combate a Roubos e Condomínios do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic).

A proliferação desse tipo de crime levou o secretário da Segurança Pública, Antônio Ferreira Pinto, a criar, em setembro de 2009, uma delegacia especializada nesse delito. Depois disso, 14 (66,6%) dos 21 casos de arrastão investigados foram esclarecidos pelo Deic. Muitos dos ladrões de condomínio atuais são velhos conhecidos de Heib, gente que ele buscava quando trabalhava na Divisão Antissequestro. "São bandidos perigosos", disse Heib.

A pesquisa mostra que, de 2005 a 2009, 313 criminosos foram acusados desse crime no Estado - a maioria é branca (40,4%) e tem o ensino fundamental completo (32%). Em 32,2% dos casos, os ladrões agiram encapuzados e em 74,8% deles, os criminosos tinham armas de pequeno porte. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.