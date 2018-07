Piora estado de saúde de Niemeyer, diz hospital Piorou o estado de saúde do arquiteto Oscar Niemeyer, de 104 anos, internado há 33 dias por infecção urinária. Niemeyer tem agora infecção respiratória e respira com ajuda de aparelhos. Ele está sedado. De acordo com o boletim médico divulgado na tarde desta quarta-feira pelo Hospital Samaritano, o estado de saúde de Oscar Niemeyer "é grave". Nesta terça-feira (4), ele já havia apresentado piora nos exames laboratoriais.