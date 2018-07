Planejamento autoriza concurso para 515 vagas no BC O Ministério do Planejamento autorizou a realização de concursos públicos para carreiras do Banco do Central (BC). A portaria assinada pela ministra Miriam Belchior determina que a seleção é destinada ao provimento de 400 cargos de analista, 100 cargos de técnico e 15 cargos de procurador. A responsabilidade pela realização dos concursos será do diretor de Administração do BC. O prazo para a publicação dos editais de abertura dos concursos será de até seis meses.