PM aposentado é morto a facadas em Cesário Lange-SP

De acordo com a PM, o policial morava sozinho e os vizinhos estranharam o fato de a casa estar aberta. Como ele não respondia aos chamados, um filho que mora na mesma cidade foi comunicado. Ao entrar na casa, ele encontrou o pai caído num cômodo com ferimentos no corpo.

De acordo com familiares, o sargento tinha o hábito de guardar dinheiro em casa, o que reforça a suspeita de latrocínio. O delegado Ivan Agostinho Silva aguarda o laudo do Instituto Médico Legal (IML) sobre a causa da morte. Ele já tomou o depoimento dos vizinhos, mas, até a tarde desta segunda-feira (19), não tinha identificado suspeitos do crime. O delegado descartou a hipótese de ligação do homicídio com os ataques contra policiais na capital paulista e em outras regiões do Estado.