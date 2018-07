PM encontra homem que seria executado pelo tráfico Um homem que estava sendo torturado por traficantes foi salvo por policiais militares, na manhã de hoje, na Vila do João, no complexo de favelas da Maré, em Bonsucesso (zona norte do Rio de Janeiro). Perto dele, dentro do porta-malas de um carro roubado, havia um homem morto. Segundo a polícia, aquela área era usada por traficantes como um tribunal informal. Os torturadores conseguiram fugir.