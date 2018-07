PM faz maior promoção da história de SP A Polícia Militar (PM) de São Paulo promoveu hoje (15) 5.237 policiais a diversas patentes e graduações. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, essa é a maior promoção da história da PM paulista. De acordo com a secretaria, foram promovidos 1.016 oficiais - de aspirante a coronel - e 4.221 praças - de cabo a subtenente. Entre os oficiais, a PM ganhou cinco coronéis, 62 tenentes-coronéis, 107 majores, 282 capitães, 254 primeiros tenentes, 141 segundos tenentes e 152 aspirantes. Entre as praças, 248 subtenentes, 365 primeiros sargentos, 505 segundos sargentos, 702 terceiros sargentos e 2.401 cabos. No total, foram promovidos 103 oficiais femininos e 913 masculinos, 391 praças femininas e 3.830 masculinas. A promoção faz parte de um projeto de reengenharia da PM, que permitirá a criação de 53 novas unidades, entre batalhões e companhias. A modificação tem repercussão interna, na gestão da polícia, e externa, ao facilitar o acesso da população aos comandos. Os batalhões serão menores, com cerca de 700 PMs, número considerado ideal pelo comando para acompanhamento, controle e planejamento das atividades. Hoje, alguns batalhões têm até 1.200 policiais.