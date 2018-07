PM prende policiais rodoviários acusados achacar no RJ A Corregedoria da Polícia Militar do Rio informou na manhã desta quarta-feira que prendeu seis policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). A medida aconteceu durante uma operação que cumpre mandado de prisão contra nove agentes acusados de integrar um esquema de cobrança de propina.