PMs acusados de matar menino são julgados no Rio Começa nesta segunda-feira, 9, o julgamento de quatro policiais militares acusados de envolvimento no assassinato do menino Juan Moraes Neves, de 11 anos, na Baixada Fluminense, em 2011. Os sargentos Isaías Souza do Carmo e Ubirani Soares, e os cabos Edilberto Barros do Nascimento e Rubens da Silva, então lotados no 20º Batalhão da PM (Mesquita), serão julgados pelo 4º Tribunal do Júri de Nova Iguaçu. A expectativa é que o julgamento dure quatro dias. Os réus estão presos preventivamente desde julho de 2011. Foram arroladas para depor 35 testemunhas, entre acusação e defesa.