PMs contêm protestos de ambulantes no Brás A Polícia Militar teve de agir com maior rigor após vários grupos de ambulantes tentarem invadir as ruas do Brás, zona leste da capital paulista, e iniciarem outros protestos. O clima entre as duas partes voltou a esquentar no final da madrugada. Cerca de 45 minutos depois, já perfilados, policiais da Tropa de Choque acompanhavam os cerca de 250 manifestantes, que já haviam tomado a Rua Oriente e soltavam rojões ao mesmo tempo em que caminhavam pela via. A primeira bomba de efeito moral foi disparada contra os ambulantes às 5h30.