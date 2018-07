PMs protestam por melhores salários em SP Cerca de mil cabos e soldados de São Paulo que seguiam em carreata com mais de 20 ônibus e vans chegaram à Assembleia Legislativa do Estado (Alesp), no Ibirapuera, às 15h45 desta terça-feira, 22. Em campanha por reajuste salarial, eles partiram por volta das 14 horas da sede da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar, na Avenida Marquês de São Vicente, na zona norte. Às 15h56, a Avenida 23 de Maio, pela qual passou o comboio, era a mais congestionada da capital paulista, com 4,5 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto Internacional de Congonhas.