PMs trocam tiros com homens que usavam fardas do Gate Policiais militares trocaram tiros com homens que usavam fardas do Grupo de Ações Táticas e Especiais (Gate) da PM na madrugada deste sábado, dia 19, em Belo Horizonte. Segundo a PM, durante o tiroteio, que foi próximo ao bairro Serra, dois suspeitos morreram e um policial levou um tiro, mas usava colete e não ficou ferido.