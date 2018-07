Polícia do Rio prende suspeito por roubo de carga Policiais civis prenderam na quinta-feira, dia 5, um suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubo de carga e "saidinha de banco", em Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), Denis Linhares Paiva foi preso em casa, no conjunto habitacional de Manguinhos. Contra o criminoso existia um mandado de prisão em aberto.