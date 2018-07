Polícia encontra HD externo de Laerte A Polícia Civil recuperou nesta sexta-feira o HD externo do cartunista Laerte Coutinho, furtado na madrugada do Dia do Trabalho, 1º de maio. O equipamento, com 12 anos de trabalho do artista, havia sido levado por bandidos que invadiram sua casa no Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo.