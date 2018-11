Polícia Federal prende falso médico na Paraíba

Ele foi detido quando realizava atendimento ambulatorial na Unidade de Saúde da Família Santo Agostinho, no centro do município. Com o acusado foram apreendidos uma carteira do Conselho Federal de Química falsificada, blocos de receituários, carimbos com números de registros falsos e remédios de tarja preta.

As investigações começaram a partir de comunicação feita pela Procuradoria Jurídica do município. Segundo informações da Polícia Federal, só ontem estavam agendadas 16 consultas com o falso médico e sete já haviam sido realizadas.

O falso médico é de Minas Gerais e apresentava-se como tendo concluído o curso superior na Universidade Federal de Viçosa.