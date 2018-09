Polícia localiza jovem que jogou amigo da janela em SP Policiais de Indaiatuba localizaram H.S.S., de 17 anos, suspeito de na quarta-feira ter disparado um tiro e depois ter jogado pela janela do 4º andar o adolescente Bruno Couto Fernandes, de 15 anos. O crime aconteceu no apartamento que H. dividia com uma tia num conjunto habitacional no Jardim Eldorado. Segundo vizinhos, os dois jovens eram amigos e sempre eram vistos juntos. Testemunhas disseram que, na noite do assassinato, H. saiu correndo do prédio com os pés manchados de sangue. A polícia encontrou vestígios de sangue em móveis, na parede perto da janela, próximo da porta, nas escadas de acesso ao pátio e no chão do apartamento. H. contou aos policiais que achou o revólver na rua, disparou acidentalmente e não tinha intenção de matar o amigo. Afirmou ainda que decidiu jogar o corpo de Fernandes pela janela para evitar problemas, fugiu por medo de ser preso e jogou a arma num matagal. Ele deverá ser encaminhado a uma unidade da Fundação Casa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.