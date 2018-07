Polícia prende 3 em cracolândia de favela do Rio Três suspeitos foram detidos hoje em uma operação da Polícia Militar (PM) na região da cracolândia na Favela do Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro.Os agentes apreenderam nove quilos de pedras de crack e duas munições de lança rojão. Os suspeitos foram encaminhados para 25ª Delegacia de Polícia.