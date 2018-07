Polícia prende homem com 4 mil cartões clonados no RJ Um integrante de uma quadrilha especializada em clonagem de cartões de crédito foi preso na madrugada de hoje em um apart-hotel de frente para a praia da Barra da Tijuca, na zona Oeste do Rio. Com ele, foram encontrados cerca de 4 mil cartões de crédito clonados. Segundo o delegado Roberto Nunes, da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), a polícia recebeu uma denúncia de que um estelionatário faria saques em caixas eletrônicos com os cartões.