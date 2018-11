Polícia quer indiciar 20 por abate de helicóptero no Rio A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou hoje a identificação das 20 pessoas suspeitas de liderar o ataque que abateu um helicóptero da Polícia Militar durante um confronto entre facções rivais, em outubro do ano passado, no morro dos Macacos, na zona norte do Rio. Na queda do aeronave, três policiais foram mortos. No mesmo dia, os confrontos deixaram mais dez vítimas.