Polícia tira pessoas da rua para passagem do papamóvel Na esquina das avenidas Rio Branco e Almirante Barroso, no centro do Rio, trecho por onde o papa Francisco deve passar de papamóvel, policiais e agentes de trânsito tentavam, na tarde desta segunda-feira, tirar pessoas do meio da rua, para permitir a passagem do veículo. O público está autorizado a permanecer na calçada, que é separada por grades. Até o secretário municipal de Transportes, Carlos Roberto Osório, ajuda na organização. "Apesar dessa confusão, por enquanto tudo está dentro do planejamento", afirmou.